В Казани запустили бесплатное такси для инвалидов

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Бесплатный транспорт с 1 июля будут предоставлять некоммерческим организациям Казани для поездок людей с ограниченными возможностями здоровья на мероприятия, рассказал руководитель проекта специализированной службы такси «UNIT» Павел Кочкарев.

«Многие некоммерческие организации Казани проводят мероприятия для людей с инвалидностью, но остаётся проблема – как доставить туда людей. Мы собираемся поделиться со всеми специальным автобусом и предоставить возможность бесплатно возить людей», –пояснил Кочкарев.

Проект реализует региональная общественная организация инвалидов «Интеграция». Специальный транспорт для инвалидов у нее есть с 2016 года.

«Спецтранспорт получили благодаря президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Здесь есть электроподъемник для колясок, 8 сидячих мест и помещаются 3 коляски», – поделился подробностями Павел Кочкарев.

Бесплатные перевозки стали доступны благодаря президентскому гранту – на выделенные 2,5 млн рублей такси будет работать до 1 июля следующего года. Представители НКО позитивно оценили новую возможность.

«Это хорошо, что такое социальное такси вслед за Москвой и Петербургом появилось в Казани. Это очень поможет, потому что мы стараемся привозить людей на мероприятия как можно чаще, ведь многие маломобильные люди даже никогда не посещали театры, концерты или зоопарк», – поделилась мнением представитель НКО «Ярдэм» Алсу Миннулина.

Чтобы заказать машину, представитель НКО должен зайти на сайт unittaxi.ru и оставить заявку. Бронировать поездку лучше как минимум за 3 дня до события.

Организаторы специального такси в будущем планируют расширить парк автомобилей и развивать инклюзивный туризм.

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