(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Альфир Шамсутдинов возглавил Казанскую городскую жилинспекцию. О кадровых перестановках на деловом понедельнике в исполкоме сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«С сегодняшнего дня Шамсутдинов Альфир Сабирович возглавляет Казанскую жилищную инспекцию. Он в нашей команде с 2010 года. В 2013 году возглавил Управление административно-технической инспекции», - сказал казанский градоначальник.

Он отметил, что Шамсутдинов вывел работу в УАТИ на новый уровень. При этом учреждение было создано одним из первых в стране, за исключением Москвы, подчеркнул мэр. Оно призвано контролировать соблюдение правил благоустройства в столице Татарстана.

Альфир Шамсутдинов работал в УАТИ главным специалистом с 2010 по 2012 год. Затем почти на год перешел в исполком Казани, где занимал пост зампредседателя Комитета ЖКХ. Шамсутдинов вернулся в УАТИ на должность руководителя в сентябре 2013 года.

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