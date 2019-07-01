На видео попало, как мужчина с пистолетом ограбил музыкантов в подземном переходе Набережных Челнов

(Набережные Челны,1 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина с пистолетом грабит уличных музыкантов в подземном переходе в Набережных Челнах.

Происшествие зафиксировали видеокамеры подземного перехода в 6-м комплексе, который располагается возле мэрии Автограда. Рядом находятся торговый центр и площадь Азатлык, где всегда многолюдно.

Трое ребят пели под гитары песни Цоя, когда к ним подошли двое мужчин. Один из них достал пистолет, передернул затвор пистолета, после чего забрал содержимое из гитарного чехла. После чего грабитель вплотную подошел к объективу видеокамеры и посмотрел в него.

По данным агентства, в настоящее время полицейские Набережных Челнов разыскивают грабителей.

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