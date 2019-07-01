Татар-информ

1 июля 2019, 12:25

Происшествия

На видео попало, как мужчина с пистолетом ограбил музыкантов в подземном переходе Набережных Челнов

Рекомендуем

Происшествия

На видео попало, как мужчина с пистолетом ограбил музыкантов в подземном переходе Набережных Челнов

Происшествие зафиксировали видеокамеры в подземном переходе, который находится возле мэрии Автограда.

(Набережные Челны,1 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина с пистолетом грабит уличных музыкантов в подземном переходе в Набережных Челнах. 

Происшествие зафиксировали видеокамеры подземного перехода в 6-м комплексе, который располагается возле мэрии Автограда. Рядом находятся торговый центр и площадь Азатлык, где всегда многолюдно.

Трое ребят пели под гитары песни Цоя, когда к ним подошли двое мужчин. Один из них достал пистолет, передернул затвор пистолета, после чего забрал содержимое из гитарного чехла. После чего грабитель вплотную подошел к объективу видеокамеры и посмотрел в него.

По данным агентства, в настоящее время полицейские Набережных Челнов разыскивают грабителей. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани сняли на видео, как водитель протаранил ворота штрафстоянки, чтобы забрать свое авто

Новости дня
12:32
В Казани запустили бесплатное такси для инвалидов

Машину для поездки людей с ограниченными возможностями могут заказать некоммерческие организации.

12:25
На видео попало, как мужчина с пистолетом ограбил музыкантов в подземном переходе Набережных Челнов

Происшествие зафиксировали видеокамеры в подземном переходе, который находится возле мэрии Автограда.

12:22
В Кукморе гостиный двор братьев Комаровых планируют выстлать брусчаткой и установить там перголы
12:15
В Набережных Челнах в конце минувшей недели под колеса машин попали три ребенка

В авариях пострадали дети в возрасте 6, 11 и 17 лет.

12:12
Альфир Шамсутдинов возглавил Казанскую городскую жилинспекцию

С 2013 года он руководил Управлением административно-технической инспекции.

12:04
На Универсиаде в Италии выступят пять спортсменов казанского клуба «Синтез»

Всемирная летняя Универсиада стартует в Неаполе 3 июля.

11:50
В Татарстане ввели в эксплуатацию 58% жилья от плана

Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

11:49
В цеху по производству металлоконструкций в Казани фотограф погиб от удара током

Молодой человек решил начать съемку, не дождавшись владельца предприятия.

11:42
Казанцы стали чаще посещать спектакли театра им. Качалова

В 2019 году число зрителей выросло на 3 тыс. человек — со 117 до 120 тыс. театралов.

11:41
Новый руководитель представлен коллективу «Газпром трансгаз Казань» в присутствии Минниханова

Рафкат Кантюков продолжит работу в должности советника генерального директора.

11:39
Трое жителей Татарстана отдали интернет-аферистам более 280 тысяч рублей

Челнинка лишилась сбережений, продавая дом, еще двое казанцев перевели аферисту предоплату за мебель.

11:16
Профессор КФУ: Южный ветер к концу недели принесёт в Казань жару

Максимально на этой неделе температура воздуха прогреется до 25 градусов тепла.

11:02
В Галерее современного искусства искусствоведы, фотографы, психологи проведут «Арт-лето»

В летней программе галереи запланированы арт-медиации, лекции от историков фотографии, искусствоведов, психологов.

11:01
Решается вопрос о возбуждении дела против казанца, который прыгал по машине на Гагарина

Как установила экспертиза, ремонт автомобиля обойдется владельцу в более чем 70 тысяч рублей.

10:48
Врачи Набережных Челнов заменили пенсионеру сердечный клапан без разрезов через бедренную артерию

До недавнего времени подобные операции проводились только на открытом сердце.

10:39
Житель Зеленодольска заплатил более полумиллиона рублей алиментов, чтобы продать квартиру

За неуплату средств на содержание ребенка мужчину ограничили в выезде из РФ, а также наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры.

10:34
Из Казани в октябре откроются прямые авиарейсы в Доминикану

Казань станет третьим городом России, откуда можно будет вылететь на Карибы прямым авиарейсом.

10:23
В Казани сняли на видео, как водитель протаранил ворота штрафстоянки, чтобы забрать свое авто

Житель Лаишевского района РТ сел за руль своих «Жигулей» и, пробив ворота, уехал со штрафстоянки.

10:20
Сплав на байдарках, скачки и серебряная монета в катыке: в Сарманово прошел Сабантуй «Агросилы»

В празднике окончания весенне-полевых работ принимало участие около 700 работников предприятий холдинга «Агросила».

10:06
В Казани впервые состоялась «Солнечная регата»

Соревнование проводилось с 27 по 30 июня в районе озера Нижний Кабан.

10:05
При проверке документов росгвардейцы задержали казанца, которого ищут за неуплату алиментов

Злоумышленника задержали на улице Абсалямова.

09:52
В Лаишевском районе республики пройдет «День поля в Татарстане – 2019»

В рамках выставки состоятся презентации, мастер-классы и круглые столы по актуальным вопросам развития АПК.

09:50
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция по итогам 228-го сезона театра им. В. И. Качалова

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:49
Очевидцы сняли на видео еще одно смертельное ДТП в Мензелинском районе РТ

В результате аварии погибли два парня, а девушку госпитализировали с различными травмами.

09:38
Новый ФАП принял первых пациентов в Нурлатском районе

Профилактический осмотр уже прошли 70% местных жителей.

События