Эстафету флага WorldSkills примут в Буинском районе

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 1 июля, в Буинском районе в рамках выпускного бала Буинского медицинского училища и Буинского ветеринарного техникума состоится церемония чествования Флага WorldSkills, сообщает оргкомитет движения.



Мероприятие состоится в парке «Молодежный». В празднике примет участие глава Буинского района Марат Зяббаров и представители оргкомитета 45-го мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019.



В официальной части мероприятия гостей и жителей района ознакомят с движением WorldSkills 2019 в Казани, также почетные гости нанесут нашивку герба Буинского района на флаг WorldSkills Kazan 2019.

Гостей будут развлекать ростовые куклы – талисманы Чемпионата WorldSkills Kazan 2019 – Алтын и Алмаз.

Начало запланировано на 17.00.



Ранее эстафета флага побывала в Заинском районе.

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