В Кукморе гостиный двор братьев Комаровых планируют выстлать брусчаткой и установить там перголы

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Кукморе планируют благоустроить гостиный двор братьев Комаровых за почти 31 млн рублей. В сквере будет выстлана брусчатка и установлены перголы. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Это будет сквер в центре города, выстланный брусчаткой, с перголами, малыми архитектурными формами и освещением. В этом году мы уже планируем начать строительство», — сказал специалист отдела строительства исполкома Кукмора.

Также на объекте запланированы монтаж систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и озеленение.

Заявки на участие в электронном аукционе будут принимать до 15 июля, сам аукцион состоится 18 июля. Проект благоустройства сквера выиграл грант во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды, поэтому финансироваться строительство будет из федерального бюджета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о 14 победителях Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды.





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