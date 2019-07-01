Татар-информ

1 июля 2019, 11:50

Общество

В Татарстане ввели в эксплуатацию 58% жилья от плана

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Общество

В Татарстане ввели в эксплуатацию 58% жилья от плана

Совещание в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Татарстане было введено в эксплуатацию 58% жилья от плана. Об этом во время совещания в Доме Правительства рассказал глава Минстроя РТ Ирек Файзуллин, сообщает портал Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи было проведено Президентом РТ Рустамом Миннихановым. В работе также принимал участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Ирек Файзуллин доложил, что на 28 июня в РТ было введено в эксплуатацию 58% жилья от плана — 1 млн 408,4 тыс. кв. м.

Министр сообщил, что по инвестпрограмме ГЖФ РТ на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тыс. 838 квартир, общая площадь которых равняется 438,3 тыс. кв. м. К 28 июня в органы статистики отчитались по 46 домам (2 тыс. 494 квартиры). Из строящихся 119 домов в высокой степени готовности находятся 59 объектов, в средней — 23, в низкой — 37.

На сегодняшний день сертификаты на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан оформлены всем 33 многодетным семьям, которые приняли участие в программе, — они имеют пять и более детей. Также сертификаты были оформлены 21 чернобыльцу, 1 переселенцу с Крайнего Севера и 18 вынужденным переселенцам. Из 40 выданных сертификатов реализовано уже 8. Кроме того, в 2019 году жильём планируют обеспечить 54 молодые семьи и 309 детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. 

Из строящихся на данный момент 59 многоквартирных инвестиционных жилых домов 30 объектов имеют высокую степень готовности, 26 — среднюю степень. В низкой степени готовности на данный момент находятся 3 дома. 

В области индивидуального жилищного строительства по РТ из 7 тыс. 325 объектов, запланированных на 2019 год, было введено в эксплуатацию 4 тыс. 723.

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