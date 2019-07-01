Для движения транспорта 5 июля закроется железнодорожный переезд через автодорогу Тюрлема – Нурлаты

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Тетюшском районе Татарстана 5 июля временно закроется для движения транспорта железнодорожный переезд через автодорогу Тюрлема – Нурлаты – Бурундуки, сообщает Миндортранс РТ.

«В Тетюшском районе 5 июля с 4.00 до 12.00 временно закрывается для движения транспорта железнодорожный переезд, пересекающий автодорогу Тюрлема – Нурлаты – Бурундуки на 43 км», – говорится в сообщении министерства.

Временное закрытие движения автотранспорта через переезд связано с проведением запланированного ремонта. Водители могут совершить объезд через автодороги Казань – Ульяновск, М7 «Волга», Йошкар-Ола – Зеленодольск.

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