(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В цеху по производству металлоконструкций в Казани фотограф погиб от удара током, сообщила агентству помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Эльвира Газизова.

«Фотографа пригласили сделать фотографии на предприятии по производству металлоконструкций. 26-летний молодой человек решил не дожидаться владельца и начать съемку», – рассказала Газизова.

В результате в цеху на Кулагина фотографа ударило током. Молодой человек скончался на месте происшествия.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как стало известно ИА «Татар-информ» из собственного источника, молодой человек прибыл по заказу одного из арендаторов предприятия, чтобы провести съемку рабочих площадей и оборудования для большого заказа.

«Молодой человек прибыл еще до приглашения, самовольно полез наверх, хотя снимать можно было и снизу. Без доступа туда посторонним нельзя, о чем свидетельствуют многочисленные предупреждающие знаки. В момент трагедии был обеденный перерыв, поэтому в помещении кроме него никого не было», – рассказал источник агентства.



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