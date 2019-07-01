(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Трое жителей Татарстана отдали интернет-аферистам более 280 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.
«Челнинка разместила в Сети объявление о продаже дома. Неизвестный предложил ей выгодные условия, завладел доверием женщины и та, выполнив указания афериста, перечислила на его счет 116 тысяч рублей», – рассказали в полиции.
Еще двое жителей Казани стали жертвами мошенников, покупая мебель в Сети. Мужчина с сыном заинтересовались предложением и перечислили неизвестному 170 тысяч рублей, после чего тот пропал.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».