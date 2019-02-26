Новый руководитель представлен коллективу «Газпром трансгаз Казань» в присутствии Минниханова

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в представлении нового генерального директора «Газпром трансгаз Казань». Им стал Рустем Усманов - в прошлом главный инженер-заместитель генерального директора «Газпром трансгаз Уфа». Об этом сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Президент РТ принял участие в представлении нового руководителя в "Газпром трансгаз Казань", Рафкат Кантюков продолжит работу в должности советника генерального директора», – сказала Галимова. «Рустам Минниханов вручил Кантюкову Орден "Дуслык"», - добавила она. По словам Галимовой, нового генерального директора представил заместитель председателя правления «Газпрома» Сергей Хомяков.

Рафкат Кантюков возглавлял подразделение «Газпрома» в Татарстане с апреля 1998 года. Под его руководством была реализована программа газификации Татарстана. С 1999 года Кантюков является депутатом Госсовета РТ, в 2008 году был избран членом Президиума парламента Татарстана. С декабря 2014 года Кантюков избран действительным членом Академии технологических наук РФ.

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