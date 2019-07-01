(Набережные Челны, 1 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в конце минувшей недели под колеса машин попали три ребенка, сообщает местная Автоинспекция.

Первое ДТП произошло на проспекте Вахитова. Водитель при повороте на улицу Шамиля Усманова не убедился в безопасности маневра и сбил 17-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавший с закрытым переломом ключицы доставлен в БСМП.

Также во дворе дома № 57 на улице Авангардная водитель на «Шкоде» сбил 6-летнего мальчика, который вышел на проезжую часть из-за стоящего автомобиля. Ребенок с телесными повреждениями доставлен в КДМЦ.

Аналогичное происшествие зафиксировано во дворе дома № 96 по проспекту Московский. Водитель на автомобиле «Рено» сбил 11-летнего ребенка, который вышел на дорогу из-за припаркованного транспорта. Несовершеннолетний с жалобой на стопу доставлен в КДМЦ.

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