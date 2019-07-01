(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Решается вопрос о возбуждении дела против казанца, который прыгал по машине на Гагарина, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

Несколько дней назад в соцсетях появилось видео, на котором группа молодых людей развлекалась с авто на стоянке. Один из них начал прыгать по крышам и багажнику машины, сработала сигнализация и парни убежали.

«Заявление о случившемся поступило в отдел полиции "Восход" от 39-летнего жителя Московского района. Он рассказал, что его авто кто-то повредил. Неизвестный оставил на капоте и крыше вмятины, ущерб превысил 70 тысяч рублей. Полицейские установили, что машину повредил 20-летний казанец», – уточнили в УМВД России по Казани.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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