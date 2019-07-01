(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Житель Зеленодольска заплатил более полумиллиона рублей алиментов, чтобы продать квартиру, сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Должник не реагировал на требование исполнять судебное решение. В итоге пристав-исполнитель вынесла постановление об ограничении его в выезде за пределы РФ. Кроме того, был наложен запрет на регистрационные действия в отношении недвижимого имущества неплательщика алиментов», – рассказала Халимова.

В итоге мужчине, чтобы продать квартиру, пришлось полностью погасить свой долг по алиментам, который превысил 600 тысяч рублей.

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