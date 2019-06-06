В Галерее современного искусства искусствоведы, фотографы, психологи проведут «Арт-лето»

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан приглашает в Галерею современного искусства ГМИИ РТ на «Арт-лето в ГСИ», сообщает пресс-служба музея.



В летней программе галереи запланированы арт-медиации, лекции от историков фотографии, искусствоведов, психологов.



4 июля все желающие могут посетить лекцию «Гламурный Апокалипсис ХХI века: ужасный или прекрасный?» (арт-медиация в рамках выставки Inverso mundus). Перед гостями вечера выступит арт-медиатор – искусствовед, лауреат премии им. Баки Урманче, советник директора ГМИИ РТ по национальному искусству Дина Ахметова.



9 июля состоится встреча на тему «За пределами фотографии: Inverso mundus арт-группы AES+F». Своими впечатлениями поделится историк фотографии, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ГМИИ РТ Рамина Абилова.





11 июля арт-медиатор – социальный психолог, кандидат психологических наук, эксперт международной ассоциации International Psycho-Educational Projects (Израиль) Инна Городецкая представит тему: «Мужчина и Женщина в перевернутой реальности» (арт-медиация в рамках выставки Inverso mundus).



Начало всех событий в 19.00.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 6 июня в Казани второй и третий этаж Галереи современного искусства заняла новая выставка с инквизицией и пыточными объектами, стилизованными под Ikea, под названием «Inverso Mundus, или Перевернутый мир».

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