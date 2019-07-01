Светлана Белова

1 июля 2019, 10:23

Происшествия

В Казани сняли на видео, как водитель протаранил ворота штрафстоянки, чтобы забрать свое авто

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Происшествия

В Казани сняли на видео, как водитель протаранил ворота штрафстоянки, чтобы забрать свое авто

Фото: скриншот видео из соцсетей

Житель Лаишевского района РТ сел за руль своих «Жигулей» и, пробив ворота, уехал со штрафстоянки.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Казани на записи камер видеонаблюдения попало, как водитель протаранил ворота штрафстоянки, чтобы забрать свое авто. Подробности случившегося ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Инцидент произошел 10 июня. 48-летний водитель “Жигулей“ 7-й модели из Лаишевского района РТ решил таким способом забрать свой автомобиль со специализированной стоянки на Нариманова», – рассказала руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Мария Киямутдинова.

Мужчина сел за руль своих «Жигулей» и буквально снес ворота штрафстоянки, после чего скрылся с места ДТП.

Сотрудники ГИБДД установили водителя и спустя три дня привлекли его к административной ответственности. По статье о нарушении правил расположения транспортного средства ему выписали штраф в полторы тысячи рублей. За оставление места ДТП ему грозит либо лишение прав, либо арест до 15 суток.

В ближайшее время решение вынесет суд.

 

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