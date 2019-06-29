Врачи Набережных Челнов заменили пенсионеру сердечный клапан без разрезов через бедренную артерию

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Валерия Белова). Команда врачей больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов заменила двум пенсионерам сердечные клапаны без разрезов грудной клетки.

Челнинские врачи совместно с коллегой из института им. Алмазова Санкт-Перербурга Дмитрием Зверевым установили аортальные клапаны через катетер, который ввели в бедренные артерии пациентов.

У двух пациентов 78 и 80 лет клапан открывался не полностью, что мешало нормальному оттоку крови, вызывая удушье человека даже в состоянии покоя и застой крови в легких.

Чтобы провести операции, специалисты ввели пациентов в медикаментозный сон и под контролем рентгененовского аппарата доставили в сердце искусственный клапан, сложенный как зонтик, который раскрылся на месте пораженного клапана.

Пациенты в сознании, переведены в палату и ведут естественный образ жизни.



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