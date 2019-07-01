В Казани впервые состоялась «Солнечная регата»

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В субботу, 29 июня, в Казани, в акватории озера Нижний Кабан, прошли инженерные соревнования «Солнечная регата», сообщают организаторы.

В этом году всероссийская «Солнечная регата» проводилась при поддержке мэрии Казани, Минпромторга РТ, Казанского национального исследовательского технического университета им. А. Н. Туполева-КАИ, Казанского Государственного энергетического университета, а также АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

Данное соревнование проводилось в Республике Татарстан впервые. В нем приняли участие 38 школьных и 7 студенческих команд, приехавших из 26 регионов РФ. В ходе мероприятия команды-участницы соперничали друг с другом в выносливости, скорости и маневренности своих уникальных экологических судов.

«Солнечная регата» проводится в России с 2014 года, первое соревнование состоялось в Москве. Также за эти годы оно посещало Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владивосток, Калининград, Великий Новгород и Грозный. Мероприятие проводится в рамках программы «Инженерные конкурсы и соревнования» дорожной карты «Маринет» Национальной технологической инициативы (НТИ) и реализуется «Национальным центром инженерных конкурсов и соревнований» (АНО «НЦ ИКС»).

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