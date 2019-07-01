(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). При проверке документов росгвардейцы задержали казанца, которого ищут за неуплату алиментов, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«На Абсалямова отряд УВО Росгвардии обратил внимание на мужчину, внешность которого совпадала с описанием гражданина, объявленного в розыск. При проверке документов выяснилось, что 48-летний неоднократно судимый житель Казани находится в федеральном розыске за неуплату алиментов», – рассказали в Росгвардии.

Мужчину задержали и передали полицейским.

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