Сплав на байдарках, скачки и серебряная монета в катыке: в Сарманово прошел Сабантуй «Агросилы»

(Казань,1 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В селе Сарманово «Агросила» вновь провел Сабантуй, в котором принимало участие около 700 работников предприятий агрохолдинга. Из новшеств на празднике были сплав на байдарках, скачки и серебряная монета в катыке.

«Мы каждый год проводим праздник Сабантуй, подводим итоги, поздравляем и награждаем лучших работников холдинга. В таком формате мы проводим праздник уже в третий раз», — сказала гендиректор холдинга «Агросила групп» Светлана Барсукова.

На Сабантуе проводились традиционные конкурсы, а также полоса препятствий под названием «Агрогерои», где смогли померяться силами 110 сотрудников холдинга — участвовало 22 команды. Всего было десять препятствий, в том числе бег в костюме бургера, веревочный этап, стрельба из пейнтбольного автомата и даже сплав на байдарке по ближайшей реке. Чемпионами гонки «Агрогерои» стала команда «Челны-Бройлер».

«Видно, что ребята готовились, с учетом штрафа они пробежали весь маршрут за 13 с лишним минут», — поделился организатор и судья соревнований «Агрогерои» Рашид Юсифов.

Новшеством Сабантуя «Агросилы» в этом году стали скачки на лошадях. Всего провели два заезда, в которых участвовало около 16 наездников. Победителем соревнования стал представитель деревни Кавзияково Сармановского района Эльдар Губайдуллин.

«Я скакал за КФХ Хафизова Рамиля на восьмилетнем жеребце по имени „Russian account“. К соревнованиям мы готовимся на протяжении всего года», — сказал Эльдар Губайдуллин.

Также проводились соревнования по борьбе на поясах корэш. Участники боролись в пяти весовых категориях – от 70 до свыше 100 кг. Всего в борьбе на поясах принимало участие 30 борцов.

«Сначала определились победители в своих весовых категориях, которые потом боролись между собой за звание абсолютного батыра», — рассказал главный судья борьбы корэш Ильдар Кубиев.

Абсолютным батыром и победителем в весовой категории до 80 кг стал работник агрофирмы «Кама», водитель Равиль Зайнашев. Батыр выиграл денежный приз и курдючного барана.

«Я готовился к соревнованиям, можно сказать, с самого детства и сейчас тренируюсь практически каждый день», — сказал Равиль Зайнашев.

Также одним из традиционных развлечений Сабантуя является доставание монеты без помощи рук из таза, наполненного катыком. В этом году главный приз — серебряную монету номиналом 3,5 тыс. рублей — из таза с двумя литрами катыка вытащил представитель агрофирмы «Азнакай».

К тому же, все гости Сабантуя в течение дня принимали участие в конкурсах вроде скачек на надувных лошадях, разбивании горшков и борьбы мешками на бревне. Они получили бланки, куда вписали свои данные, и после прохождения веселых конкурсов им вручили специальные наклейки под названием «Агросилушка». Как только работник набирал десять наклеек в бланке, он относил его в специальный лототрон. В завершение Сабантуя среди участников праздника разыграли 72 подготовленных приза.

«У нас в холдинге около 10 тыс. сотрудников, и каждое предприятие выделило самых лучших работников, которые проявили себя во время проведения весенне-полевых работ», — добавила Светлана Барсукова.

Всего в холдинге «Агросила групп» состоит 25 предприятий, которые расположены в семи районах Татарстана.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.