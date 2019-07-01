Новый ФАП принял первых пациентов в Нурлатском районе

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 1 июля, в селе Аксумла Нурлатского района в рамках республиканской целевой программы открыл двери новый фельдшерско-акушерский пункт, пишет газета «Дружба».



Открытие социально-значимого объекта стало большим и радостным событием для его жителей. Теперь пациенты его заведующей Марины Гришиной будут получать первую медицинскую помощь в хороших современных условиях – а это порядка 500 сельчан, 74 из них – дети до 18 лет. На сегодняшний день на учете по беременности состоит одна жительница Аксумлы. В прошлом году здесь появилось на свет пять малышей.





Глава района Алмаз Ахметшин, поздравляя жителей села, обратил их внимание на электронные весы для взвешивания младенцев. «Пусть они не стоят без дела, а всегда будут в работе», – выразил он добрые пожелания.

Алмаз Салимович также отметил, что здесь созданы комфортные условия для пребывания пациентов и работы специалистов: горячая вода, санитарные комнаты, современное оборудование.



Заведующая ФАПом Марина Гришина согласна с главой района: «Просто фантастические условия», – поделилась своей радостью врач, отметив, что, когда начинались строительные работы, она подумала, что это может затянуться на неопределенный срок, однако ФАП воздвигли быстро и качественно.





Опыт заведующей составляет 37 лет – за это время в ее практике было многое, но ей никогда не приходилось сталкиваться с критическими ситуациями, обошла стороной и статистика детской смертности. «Пусть и впредь будет так же. Пусть люди будут приходить в наш ФАП не только за медицинской помощью, но и за добрыми советами по сохранению здоровья», – говорит Марина Гришина.



Сельчане высказали много благодарных слов в адрес руководства республики, Нурлатского района и центральной больницы. «С самого начала строительства такой объект вселяет добрую надежду, что село живет и у него будет завтрашний день», – выступила с ответным словом от имени сельчан Валентина Михедерова.

Профилактический осмотр уже прошли 70% местных жителей. «Пока немного отстают дети, но за каникулы все наверстают», – с уверенностью говорит Марина Борисовна.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.