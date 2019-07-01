Татар-информ

1 июля 2019, 09:08

Экономика и финансыHi-Tech

Чиновников предложили снабдить гаджетами с разрабатываемой в Иннополисе ОС «Аврора»

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Экономика и финансыHi-Tech

Чиновников предложили снабдить гаджетами с разрабатываемой в Иннополисе ОС «Аврора»

Устройства с отечественной операционной системой могут получить 1,4 млн федеральных чиновников.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Ростелеком и Минкомсвязи России предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников гаджетами с разрабатываемой в Иннополисе российской мобильной операционной системой «Аврора». Об этом пишет газета «Ведомости».

По словам одного из источников издания, должностных лиц предполагается снабдить смартфонами на «Авроре», причем на воплощение идеи в жизнь отводится шесть лет. По данным другого источника, речь может идти не только о смартфонах, но и о планшетах.

Курирующий отрасль вице-премьер Максим Акимов уже передал предложение Президенту РФ Владимиру Путину. Информацию собеседников газеты подтвердил представитель заместителя главы Правительства. 

Операционная система «Аврора», ранее именовавшаяся Sailfish Mobile OS Rus, основана на открытой платформе Sailfish, созданной финской компанией Jolla в 2012 году. Ее разработкой занимается базирующееся в Иннополисе ООО «Открытая мобильная платформа», ранее полностью принадлежавшее российскому миллиардеру Григорию Березкину. Весной 2018-го 75% компании-разработчика приобрел Ростелеком, который вскоре переименовал мобильную ОС

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что потерявшая из-за включения в черный список администрации США доступ к обновлениям операционной системы Android китайская компания Huawei может заменить ее на российскую ОС «Аврора».

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