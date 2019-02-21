Минниханов примет в Казани делегацию Омской области и проведет совещание по переходу на счета эскроу

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня планирует провести ряд совещаний, а также переговоры в Казанском Кремле с делегацией Омской области во главе с губернатором Леонидом Бурковым. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

Утром Рустам Минниханов должен провести ряд традиционных совещаний в Правительстве РТ, в том числе и по вопросу перехода застройщиков республики на проектное финансирование с использованием счетов эскроу. В течение дня в деловом графике Президента РТ – посещение Музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала и заседание Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях.

Ближе к вечеру руководитель республики планирует принять в Казанском Кремле делегацию Омской области. «Запланирована встреча Президента РТ Рустама Минниханова с делегацией Омской области во главе с губернатором Александром Бурковым», - отметили в пресс-службе Президента Татарстана.

Как уточнили в пресс-службе Правительства Омской области, целью визита является установление контактов между предприятиями, организация поставок сельхозтехники и оборудования, изучение опыта по созданию территории с особыми условиями ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, обсуждение вопросов кооперации сетевых научно-исследовательских лабораторий в области нефтехимии, сельского хозяйства и информационных технологий.

Делегация Омской области во главе с Александром Бурковым посетит Казанский Кремль, технополис «Химград», Зеленодольский завод имени Горького, ИТ-парк и центр «Эйдос-Медицина». В Агентстве инвестиционного развития состоится подробная презентация экономического потенциала Татарстана.

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