В России установят 10 тыс. биометрических банкоматов

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В России до конца текущего года планируют установить более 10 тыс. биометрических банкоматов. Об этом рассказал генеральный директор компании – производителя таких аппаратов VisionLabs Александр Ханин, пишет газета «Известия».

Два крупных отечественных банка уже приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу. Финансовые организации в перспективе намерены отказаться от использования пластиковых карт.

При этом россиянам, чтобы новые аппараты могли их опознать, придется сдавать биометрические данные. После этого компьютерные копии их лиц будут привязаны к банковским счетам.

По мнению опрошенных изданием экспертов, биометрические банкоматы будут безопаснее, чем обычные. Кроме того, такие аппараты выполняют банковские операции быстрее и удобнее. Впрочем, пока граждане с недоверием относятся к удаленной идентификации, отмечают специалисты.

С 1 июля 2018 года в России действует Единая биометрическая система (ЕБС), в которой собираются слепки голоса и фотографии клиентов банков. С ее помощью можно пройти удаленную идентификацию и получить доступ к счету.

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