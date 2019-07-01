Татар-информ

1 июля 2019, 07:50

Здоровье и среда

Шпинат оказался мощным стимулятором роста мышц

Здоровье и среда

Шпинат оказался мощным стимулятором роста мышц

Растение помимо минералов и витаминов содержит стероидное соединение экдистерон.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Ежедневное употребление шпината позволяет наращивать мышечную массу и увеличивать работоспособность мышц. К такому выводу пришли исследователи из Свободного университета Берлина, пишет «Российская газета» со ссылкой на немецкий журнал Focus.

Участниками эксперимента стали 46 добровольцев, которые были разделены на две группы. Они принимали экстракт шпината и плацебо соответственно. В начале и конце опыта у них измерили мышечную массу и силу в жиме лежа.

Оказалось, что принимавшие экстракт шпината подопытные ощутимо нарастили массу мышечной ткани. Этот эффект был вызван воздействием фитостероида экдистерона. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Синоптики Татарстана предупреждают о сильных дождях и грозах с усилениями ветра
Новости дня
07:50
Шпинат оказался мощным стимулятором роста мышц
07:26
В Набережных Челнах организована городская Федерация лыжных гонок

Новой организации пожелала успехов президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

07:12
В Казани обнаружили могилу первого в России кругосветного велопутешественника

Могила погибшего в 1916 году Онисима Панкратова долгое время считалась утерянной.

06:54
Динамовец стал абсолютным победителем первенства РТ по легкой атлетике среди ветеранов

Турнир прошел в столице Татарстана Казани в минувшие субботу и воскресенье.

06:38
В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов
06:20
Умер известный татарский драматург Аманулла

Прощание с драматургом пройдет 1 июля в одной из казанских мечетей.

05:02
Нижнекамские водители задержали капремонт центральной дорожной артерии города

Существует и еще одна проблема – водители едут по свежеуложенному асфальту, на котором остаются колеи и вмятины от колес.

04:17
Бугульминский район вновь претендует на звание лучшего в Татарстане по качеству образования

Бугульминская школа № 6 лидирует по количеству медалистов – 34 подростка получили награды Министерства образования РФ.

03:21
В Чистополе откроется новое производство пластиковых изделий за 25 млн рублей

В новый проект компания планирует направить 25 млн рублей и создать не менее десяти рабочих мест.

02:11
В Нижнекамске стартовали встречи коммунальщиков с жителями городских микрорайонов

Специалисты в деталях рассказывают о том, что делается на конкретных территориях для повышения качества жизни граждан.

01:06
Альметьевский «Учук» посетило более двух тысяч человек

Название «Учук» фестиваль получил от обряда общенародного полевого моления чувашей.

00:15
В Бугульме подвели итоги всероссийской акции «Красная гвоздика»

С 8 мая по 22 июня бугульминские волонтеры Победы распространяли значки «Красная гвоздика».

30.06 23:24
На День молодежи в парке Фардиева воздвигли игрушечный Заинск

Среди «построек» можно было увидеть как многоквартирные дома, так и деревенские домики.

30.06 22:26
За первую половину 2019 года выросли продажи автомобилей премиум-брендов
30.06 21:46
Ученые разработали браслет для контроля эмоций человека
30.06 21:18
«Ретрочетверги» в казанском парке «Крылья Советов» продолжатся показом фильма «Усатый нянь»

Всего на летней сцене в течение трех месяцев покажут 16 отечественных фильмов.

30.06 20:38
В Нур-Султане с большим размахом прошел Сабантуй
30.06 20:28
Новичок «Рубина»: Я оказался в том клубе, где был нужнее

Алексей Сутормин рассказал об адаптации в казанском клубе.

30.06 20:17
Из Камы в Лаишевском районе РТ достали тело мужчины, который уплыл на лодке и утонул

Тело 39-летнего погибшего мужчины доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

30.06 20:12
В Горкинско-Ометьевском лесу откроется онлайн-парк

В открытом уличном амфитеатре в течение месяца пройдут онлайн-трансляции лекций, мастер-классов, семинаров, а также показы фильмов.

30.06 19:42
В последний день Европейских игр сборная России выиграла 13 медалей
30.06 19:18
Заинск принял эстафету флага WorldSkills Kazan 2019

Флаг в Заинске от символов чемпионата рабочих профессий – Алтына и Алмаза – принял руководитель исполкома района Ильнар Хафизов.

30.06 18:56
Игра только забросами и контратаками: «Рубин» провел товарищеский матч против «Нижнего Новгорода»

Встреча завершилась поражением казанцев со счётом 0:1.

30.06 18:06
СМИ: Сделку ОПЕК+ по ограничению добычи нефти могут продлить на девять месяцев
30.06 17:46
Шесть татарстанцев примут участие в чемпионате и первенстве мира по стендовой стрельбе

Состязания пройдут в итальянском городе Лонато и стартуют 2 июля.

События