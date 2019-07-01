Шпинат оказался мощным стимулятором роста мышц

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Ежедневное употребление шпината позволяет наращивать мышечную массу и увеличивать работоспособность мышц. К такому выводу пришли исследователи из Свободного университета Берлина, пишет «Российская газета» со ссылкой на немецкий журнал Focus.

Участниками эксперимента стали 46 добровольцев, которые были разделены на две группы. Они принимали экстракт шпината и плацебо соответственно. В начале и конце опыта у них измерили мышечную массу и силу в жиме лежа.

Оказалось, что принимавшие экстракт шпината подопытные ощутимо нарастили массу мышечной ткани. Этот эффект был вызван воздействием фитостероида экдистерона.

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