Умер известный татарский драматург Аманулла

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). В воскресенье, 30 июня, в Казани на 60-м году жизни скончался драматург Амир Камалиев, работавший под творческим псевдонимом Аманулла.

Информацию о кончине писателя подтвердили его родственники. По словам двоюродной сестры Регины Камалиевой, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

Прощание с драматургом пройдет 1 июля в одной из казанских мечетей. Еще не известно, на каком из городских кладбищ он будет похоронен. «Возможно, на Старо-Татарском кладбище, там наша бабушка, похороним рядом с ней», – пояснила Регина Камалиева.

В мае 2020 года Амиру Камалиеву исполнилось бы 60 лет. В последнее время драматург был занят в проекте телеканала ТНВ – работал в сценарной группе ситкома «Хорошо живем!».

Амир Камалиев – известный татарский артист, драматург, прозаик, сценарист. Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. Родился в селе Шигеево Апастовского района Татарстана. В 1988 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве и был принят в труппу ТГАТ имени Г. Камала. Работал в театре до 1994 года. В те же годы начал писать пьесы. В 1992 году в Набережночелнинском театре была поставлена его драма «Жэйге кырау». Автор пьес «Скандал за сценой», «Летние заморозки», «Нам хорошо и без мужчин», «Аферисты» и других.

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