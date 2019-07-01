В Набережных Челнах организована городская Федерация лыжных гонок

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Набережных Челнах создана городская Федерация лыжных гонок, сообщает пресс-служба мэрии Автограда.

Новой организации пожелала успехов и выразила всяческую поддержку президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Первым почетным членом спортивной структуры стал четырехкратный олимпийский чемпион – лыжник Николай Зимятов.

На данный момент сложившаяся в Набережных Челнах система подготовки гонщиков дает достаточно стабильные результаты. В частности, ДЮСШ «Титан» подготовила пять мастеров спорта, 18 кандидатов в мастера и свыше 2 тыс. участников массовых разрядов.

Территориальные федерации лыжных гонок в Татарстане служат контактным звеном между спортсменами, тренерами и местными организациями с одной стороны и Федерацией лыжных гонок РТ – с другой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что от республиканской Федерации лыжных гонок и биатлона отделилась ставшая самостоятельной Федерация биатлона.

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