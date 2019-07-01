Динамовец стал абсолютным победителем первенства РТ по легкой атлетике среди ветеранов

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Представитель спортивного общества «Динамо» – Дамир Зарипов из Казани стал одним из абсолютных победителей Открытого первенства Татарстана по легкой атлетике среди ветеранов. Об этом сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

Зарипов первым пришел к финишу в забегах на 1500 м и на 800 м, став также абсолютным чемпионом республики на этих дистанциях среди спортсменов старше 60 лет.

Еще один динамовец, Ахмат Набуллин из Набережных Челнов, финишировал первым среди атлетов старше 55 лет в забегах на 200 м и на 100 м. Однако в абсолютном зачете он занял лишь второе и третье места соответственно.

Открытое первенство Татарстана по легкой атлетике среди ветеранов состоялось в столице республике Казани в минувшие выходные, 29 и 30 июня. Теперь динамовцы начнут готовиться к первенству России по легкой атлетике среди ветеранов, которое пройдет с 19 по 21 июля в столице страны Москве.

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