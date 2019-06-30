В Чистополе откроется новое производство пластиковых изделий за 25 млн рублей

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). Чистопольская фирма планирует инвестировать в новый проект на ТОСЭР 25 млн рублей. Новое производство будет связано с изготовлением пластиковых изделий, пишут «Чистопольские известия».



На днях глава района Дмитрий Иванов и руководитель фирмы «Бетар» Ринат Фардеев подписали соглашение по реализации инвестиционного проекта «Производство пластиковых изделий» на ТОСЭР «Чистополь».





На новый проект компания планирует затратить 25 млн рублей и создать не менее десяти рабочих мест.

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