Бугульминский район вновь претендует на звание лучшего в Татарстане по качеству образования

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В этом году Бугульминский район вновь может стать одним из лучших в Татарстане по качеству образования. Пока обладатели новых аттестатов еще не знают результатов экзаменов по биологии и информатике, но, как говорят специалисты в Управлении образования, по всем остальным дисциплинам показатели хорошие, пишет «Бугульминская газета».



В этом году школы и гимназии Бугульминского района выпустили 1026 девятиклассников и 447 учащихся 11-х классов, девять их которых сдали экзамены на сто баллов. Пятеро школьников образовательного учреждения № 6 показали высший балл по математике, физике и русскому языку. Эта школа лидирует и по количеству медалистов – 34 подростка получили награды Министерства образования РФ. Чуть меньше в лицее № 2 – здесь выпускается 23 медалиста. Всего высшим знаком за добросовестную учебу по городу и району отмечен 101 школьник.





Начальник Управления образования исполкома района Валентина Кульбеда сообщила, что в этом году увеличилось количество школьников, сдававших сложные предметы – физику и информатику, а желающих сдать экзамен по обществознанию стало меньше.



Окончательные результаты минувшего учебного года огласят на традиционной августовской педагогической конференции, но уже сейчас очевидно, что по всем показателям и в этом году Бугульминский район займет одно из высших мест в Татарстане по качеству образования, отмечает источник.



Прошедшие экзамены состоялись без происшествий и нарушений законодательства. Теперь выпускникам необходимо применить полученные знания для поступления в вузы.

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