В Нижнекамске стартовали встречи коммунальщиков с жителями городских микрорайонов

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовали традиционные встречи коммунальщиков с населением. Представители жилищно-коммунальных хозяйств и различных ведомств Нижнекамска подвели итоги своей работы за первое полугодие текущего года и проинформировали население о финансовой деятельности, передает «НТР 24».



Специалисты в деталях рассказывают о том, что делается на конкретных территориях для повышения качества жизни граждан. Одна из подобных встреч состоялась в школе № 33, где перед жителями выступило руководство компании «ЖЭУ-НК».





На собрании активу микрорайонов №№ 34, 35 и 35А рассказали о ходе выполнения капремонта в жилых домах и благоустройства дворовых территорий. Отдельно рассмотрели проблему неплательщиков за услуги ЖКХ – размер долгов на данный момент перед «ЖЭУ-НК» составляет 53 млн рублей.



На встрече также присутствовали представители пожарного гарнизона, которые напомнили нижнекамцам о запрете строить в подвалах складские помещения. Инспектор отдела надзорной деятельности Рафаэль Гинниатуллов отметил, что возведение кладовок в подвалах незаконно.



«Вам никто такое разрешение никогда не даст», – подчеркнул инспектор.



По результатам встречи коммунальщики проанализируют все озвученные населением проблемы для того, чтобы решить их в короткие сроки.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.