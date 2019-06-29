Альметьевский «Учук» посетило более двух тысяч человек

(Казань, 1 июля, «Татар-информ»). С 28 по 30 июня сельское поселение Старое Суркино Альметьевского района стало местом встречи чувашей Закамья Татарстана. В эти дни состоялся XIII Открытый фестиваль «Учук», сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.



К участникам и гостям праздника обратился и. о. руководителя исполкома района Тимур Нагуманов. Он отметил, что в Альметьевском районе в мире и согласии проживают представители 72 народностей и национальностей.





«Нужно бережно относиться и развивать то, что нам оставили наши предки, передавать молодому поколению. Мы сильны нашей многонациональной дружбой», – подчеркнул Тимур Дмитриевич.



Майдан села Старое Суркино собрал более двух тысяч человек. На альметьевскую землю съехались исполнители 23 фольклорных коллективов, представители чувашских национально-культурных автономий из муниципальных районов Татарстана, Москвы, Екатеринбурга, Чебоксар, Казани и даже из Парижа.





Глава сельского поселения Николай Леонтьев рассказал, что в Татарстане проживают около 130 тысяч чувашей. Это третья по численности этническая группа в республике после татар и русских. Чуваши живут в этнокультурном окружении русских, татар, кряшен и других народов в дружбе и взаимопонимании.



Николай Валериевич пояснил журналистам значение эмблемы фестиваля – шестиугольник с узором внутри: «Он означает следующее: "Живите в мире и согласии, преумножая свой род, сохраняя национальную культуру и родной язык". Этого я желаю всем!» – пожелал глава Старого Суркино.





Название «Учук» фестиваль получил от обряда общенародного полевого моления чувашей. Предки выражали удовлетворение выращенным урожаем и желали не меньшего в следующем году. Засуха, сильные ветры и град особенно беспокоили земледельца и поэтому они обращались к богам. Обряд имеет несколько терминов-вариантов, из которых наиболее распространенным и утвердившимся является «учук», полученный путем слияния двух слов: «уй», означающее «поле», и «чук», которое обозначается как «жертвоприношение, моление».

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