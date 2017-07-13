Динара Прокопьева

1 июля 2019, 08:30

Экономика и финансы

Средний размер ипотеки в Татарстане вырос до 1,9 млн рублей

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Экономика и финансы

Средний размер ипотеки в Татарстане вырос до 1,9 млн рублей

Фото: архив

Жители республики в среднем берут ипотечные кредиты более чем на 17 лет.

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Средний размер ипотеки, которую взяли в Татарстане за I квартал этого года, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличившись до 1,9 млн рублей. Об этом в интервью корреспонденту «Татар-информ» рассказал управляющий отделением Банка России по РТ Марат Шарифуллин.

«В I квартале 2019 года мы наблюдаем сохранение тенденции [роста]: размер ипотечного кредита в среднем составляет 1,9 млн рублей, а средний срок кредитования – 17,2 года», – сказал собеседник агентства.

В I квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита составлял 1,6 млн рублей, а средний срок кредитования – 15,4 года, позднее сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе отделения Банка России по республике.

Ипотечное жилищное кредитование в Татарстане в последние годы демонстрирует двузначные темпы прироста, отметил Шарифуллин. Кредитный ипотечный портфель жителей республики увеличился за 2018 год почти в полтора раза – до 179,8 млрд рублей. За I квартал 2019 года показатель дорос до отметки в 190,3 млрд рублей.

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