Шарифуллин: До 10 млн рублей на эскроу-счетах будут застрахованы на случай отзыва лицензии у банка

(Казань, 1 июля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Суммы до 10 млн рублей, которые покупатели квартир в новостройках положат на эскроу-счета, будут застрахованы на случай отзыва лицензии у банка. Об этом в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал управляющий отделением Банка России по РТ Марат Шарифуллин.

«Средства в сумме до 10 млн рублей застрахованы на случай отзыва лицензии у банка. Это позволит людям быть спокойными за сохранность своих денег», – сказал собеседник агентства.

Деньги лежат на счетах в банках, и застройщик до передачи недвижимости не может ими воспользоваться. Если в оговоренный договором срок застройщик не построил квартиру, то покупатель недвижимости имеет право прийти в банк и забрать эти средства, пояснил Шарифуллин.

В конце прошлого года Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство о долевом строительстве. Новелла предусматривает, что с 1 июля 2019 года все российские застройщики, работающие по схеме долевого строительства, обязаны зачислять средства граждан на эскроу-счета и не могут использовать эти деньги до передачи квартир покупателям. Строительство будет осуществляться либо на собственные средства девелоперов, либо на банковские кредиты.

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