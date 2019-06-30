Ученые разработали браслет для контроля эмоций человека

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Ученые Школы вычислений и коммуникаций Университета Ланкастера изобрели браслет, меняющий цвет в зависимости от изменения эмоционального состояния владельца и помогающий ему лучше контролировать чувства, сообщает ТАСС со ссылкой на портал EurekAlert.

По замыслу авторов, изобретение может помочь людям, страдающим от повышенной тревожности, депрессии и биполярных расстройств. По мнению ученых, человек сможет реагировать на сигналы прибора и тем самым усилить контроль над своим состоянием во время резкой смены эмоций.

Автономное устройство не только меняет цвет, но еще нагревается и вибрирует во время изменения настроения. Во время его создания применили термохромные материалы, которые способны менять цвет при изменении температуры предмета.

Во время тестирования добровольцы носили браслеты от 8 до 16 часов — во время просмотра фильма, беседы с другими людьми, игры в баскетбол и пр. Благодаря подаваемым сигналам участники испытаний стали лучше концентрироваться на эмоциональном состоянии и причинах его изменения, говорят ученые.

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