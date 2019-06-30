В Нур-Султане с большим размахом прошел Сабантуй

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Сегодня в столице Казахстана прошел национальный праздник Сабантуй. На сцене во время концерта выступили и артисты из Татарстана, сообщает МИА «Казинформ».

На площадке перед дворцом молодежи «Джастар» была сооружена сцена, гости и жители Нур-Султана с удовольствием смотрели выступления артистов и коллективов, некоторые пустились в пляс во время исполнения народных песен на баяне.

Кроме того, для посетителей были организованы различные конкурсы и народные игры, выставки, где были представлены тюбетейки и другие национальные убранства, а также блюда национальной кухни.

Мероприятие организовало общественное объединение «Татаро-башкирский культурный центр „Тан“» Ассамблеи народа Казахстана.

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