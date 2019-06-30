Татар-информ

30 июня 2019, 20:17

Происшествия

Из Камы в Лаишевском районе РТ достали тело мужчины, который уплыл на лодке и утонул

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Происшествия

Из Камы в Лаишевском районе РТ достали тело мужчины, который уплыл на лодке и утонул

Тело 39-летнего погибшего мужчины доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Из Камы в Лаишевском районе РТ достали тело 39-летнего мужчины, который уплыл на лодке и утонул. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 6.18 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на Каме вблизи села Атабаево 39-летний мужчина уплыл на лодке и не вернулся», – уточнили в МЧС РТ.

Порядка семи часов потребовалось спасателям ЗПСО № 2 чтобы найти в 5 км от села в реке погибшего мужчину. Тело вытащили из воды, доставили на берег, где передали сотрудникам полиции. 

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