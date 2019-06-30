В последний день Европейских игр сборная России выиграла 13 медалей

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Сборная России завоевала на II Европейских играх в Минске 109 медалей разного достоинства, таким образом опередив команду Беларуси на целых 40 наград.

В последний соревновательный день соотечественники выиграли 13 медалей, тем самым доведя общий счет до 44 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых наград. В копилке команды Беларуси — 69 (24—16—29), на третьем месте в таблице находится украинские спортсмены, получившие 51 медаль (16—17—18), сообщает «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что российская сборная досрочно выиграла медальный зачет и выполнила план по «золоту» (30 единиц), который до начала соревнований озвучил президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

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