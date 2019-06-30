За первую половину 2019 года выросли продажи автомобилей премиум-брендов

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). За первые пять месяцев 2019 года в России было реализовано 59,3 тыс. автомобилей премиум-брендов, что на 2,8% больше, чем за прошлогодний аналогичный период, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Рост продаж был зафиксирован у восьми марок. Среди них — автомобили Genesis (рост на 80%), Jeep (на 48%), Volvo (на 30%), Porsche (на 25%). Продажи автомобилей BMW увеличились на 17%, а реализация компактных машин smart и MINI — на 15% и 10% соответственно.

Также выросли объемы реализации машин Mercedes-Benz — показатели составили 2%.

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