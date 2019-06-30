На День молодежи в парке Фардиева воздвигли игрушечный Заинск

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). В Заинске, в парке имени Рината Фардиева отпраздновали День молодежи. Педагоги и воспитанники учебных заведений воздвигли Заинск в миниатюре из бросового материала, передает «Заинск-информ».



Среди «построек» можно было увидеть как многоквартирные дома, так и деревенские домики.





В этот день в парке работало множество площадок, например, в экомастерской все желающие могли научиться пересаживать календулу и садовые ромашки. На экстремальной и спортивной площадках, подготовленных спортсменами, можно было увидеть велосипедистов, скейтеров, молодежь на тренажерах. Все желающие могли присоединиться к мастер-классу по капоэйра, а также полюбоваться девушками, которые выполняли элементы танцевального шейпинга под хиты 90-х.



Самой зрелищной стала площадка, приуроченная к Году рабочих профессий, объявленного в Татарстане в 2019 году в рамках чемпионата WorldSkills Kazan.



Коллективы учебных заведений и предприятий представили профессии, которые востребованы в Заинске, – врачи, машиностроители, полицейские, сварщики, кондитеры, парикмахеры и другие. Также предприятия презентовали свою продукцию.



Праздничную атмосферу для жителей и гостей города создавали местные и столичные артисты: московский исполнитель Эллаи и казанцы – обладательница премии «Поп принцесса татарской эстрады» Айгуль Рахимова и Dj Ham.

Кроме того, в День молодежи на главной сцене состоялась эстафета передачи флага WorldSkills Kazan 2019.

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