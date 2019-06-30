Игра только забросами и контратаками: «Рубин» провел товарищеский матч против «Нижнего Новгорода»

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский «Рубин» проиграл домашний товарищеский матч сборов против «Нижнего Новгорода». Встреча завершилась со счётом 0:1.

И. о. главного тренера казанцев Роман Шаронов выпустил на поле следующий состав: место в воротах занял Юрий Дюпин, Олег Данченко, Владислав Микушин, Егор Сорокин и Виталий Денисов сыграли в защите, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберезкин, Евгений Башкиров и Алексей Сутормин заняли центр поля, в атаке же выступили Роман Акбашев и Артур Сагитов.

Первый тайм проходил больше под давлением гостей. Высокий прессинг нижегородцев заставлял «Рубин» играть через заброс и зачастую терять мяч. Тем не менее спустя полчаса игры защитник «Нижнего Новгорода» отдал неточную передачу вратарю, которую перехватил Сагитов. Однако реализовать выход один на один ему не удалось, своё мастерство продемонстрировал голкипер. Несмотря на товарищеский характер встречи, игра была довольно жесткой. За первые 45 минут команды отличиться не сумели, поэтому счёт так и остался — 0:0.

Второй тайм начался с опасных атак гостей и только чудом мяч не оказывался в воротах казанцев. Либо выручал вышедший вместо Дюпина Алексей Городовой, либо нападающих соперника подводила точность. Ближе к середине тайма мяч переместился ближе к центру поля, и до того малочисленные моменты сократились до невообразимо малых размеров. Напряжение на поле никуда не делось, поэтому за грубый фол «горчичником» был наказан защитник «Рубина» Степан Останин. За десять минут до конца игры опасный штрафной заработал нападающий казанцев Павел Долгов. Штрафной ни к чему не привёл, но нижегородцы остались вдесятером. Однако уже в добавленное время гостям удался прорыв по правому флагу, который завершился подачей и голом. 0:1, победа «Нижнего Новгорода».

Последняя домашняя игра подготовительных матчей состоится в Казани 5 июля против «Тамбова».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.