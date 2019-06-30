СМИ: Сделку ОПЕК+ по ограничению добычи нефти могут продлить на девять месяцев

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халед аль-Фалех заявил, что сделку ОПЕК+ по ограничению добычи нефти могут продлить на девять месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Я думаю, скорее всего, будет продление на девять месяцев», — рассказал министр журналистам.

Также аль-Фалех посчитал, что дальнейшее сокращение добычи нефти не целесообразно. По его словам, спрос «немного падает», но в целом сохраняется на хорошем уровне.

Во время пресс-конференции по итогам саммита G20 Президент России Владимир Путин рассказал, что РФ и Саудовская Аравия договорились поддержать продление сделки ОПЕК+ по ограничению нефтяной добычи на 6 или 9 месяцев.

С апреля этого года участники ОПЕК+ обсуждают политику по добыче нефти на II полугодие, однако из-за геополитических факторов и неопределённостей соглашение пока не достигнуто. Договор о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки (228 тыс. из них приходится на долю России) был заключен в декабре прошлого года и завершается 30 июня.

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