(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Российская сборная досрочно выиграла медальный зачет Европейских игр, которые проходят в Минске, сообщает РИА Новости.

В копилке достижений российских спортсменов — 39 медалей золотого достоинства, 19 — серебряного и 35 — бронзового. Следом идет белорусская команда, которая выиграла на данный момент 22 золотые, 14 серебряных, 25 бронзовых медалей. Однако обойти российскую сборную белорусские спортсмены уже не смогут.

Церемония закрытия II Европейских игр состоится сегодня вечером.

I Европейские игры состоялись в Баку четыре года назад. Тогда российские спортсмены также стали первыми в медальном зачете, завоевав 79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых наград.

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