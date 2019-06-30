В Казани завершились курсы для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Сегодня в столице РТ, в учебно-реабилитационном центре НИБФ «Ярдэм» в рамках проекта «Поддержим друг друга» завершились реабилитационные курсы для инвалидов с диагнозом ДЦП или с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и инвалидов-колясочников, сообщает пресс-служба национального исламского благотворительного фонда.

Занятия проводились с 17 по 30 июня. В течение двух недель участники курсов получали знания и умения, которые позволят облегчить им жизнь, способствуют их выходу из депрессивного состояния, социальной интеграции и развитию творческой активности.

«Было приятно видеть ваши радостные счастливые лица, когда вы занимались на спортивной площадке, когда катались на велосипедах, познавали азы скандинавской ходьбы, с таким интересом учились играть шашки», — отметила директор центра Малика Гельмутдинова, выразив уверенность, что посещение музеев, театров и цирка в рамках курсов произвело на участников большое впечатление и помогло расширить кругозор.

Реабилитанты и их родители также выразили глубокую признательность организаторам. Культурная программа и спортивные мероприятия стали для них приятным сюрпризом, особенно их вдохновили занятия по прикладному искусству.

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