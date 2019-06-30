Корты, деньги, два игрока: всемирный Гран-при Казани по пляжному теннису подошёл к концу

(Казань, 30 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани завершился всемирный Гран-при по пляжному теннису, проходивший в период с 28 по 30 июня. По значимости турнир уступает только чемпионату мира, а его участниками стали игроки топ-уровня мирового рейтинга.

На песчаных кортах Академии тенниса спортсмены боролись за титул чемпиона и призовой фонд в 50 тыс. долларов. Всего в турнире приняли участие представители 15 стран: Бразилии, Италии, Германии, Франции, России и так далее. Соревнования проходили в парном разряде среди мужчин и женщин, также состоялся турнир среди юниоров до 17 лет.

Несмотря на прохладную погоду, посмотреть на зрелище собралось большое количество болельщиков. Даже при температуре 17-18 градусов тепла были видны зрители, пришедшие в легкой одежде — сказывались специализация вида спорта и интригующие противостояния игроков. По спортсменам же не было заметно, влияет ли погода на их выступление.

В женский финал пробился итальянский дуэт — Фламиния Даина и Николь Нобиль. Сражались они против соотечественниц Евы Д’элии и Вероники Висани. Первый сет выдался напряжённым с интригой до самого конца: у дуэта Д’элия/Висани было преимущество в два очка, которое девушки упустили. Судьба первой партии решалась на тай-брейке, сильнее в ней оказались Даина и Нобиль — 7:6. Во втором сете Д’элия и Висани отыгрались, сделав это максимально эпично — 2:6. Третья партия также осталась за ними — 4:6.

Параллельно стартовал и мужской финал. Против итальянского дуэта Алессандро Кальбуччи и Мишель Каппеллетти вышли россиянин Никита Бурмакин и испанец Антоми Рамос-Виера. Как и в поединке женщин, первая партия стала самой напряженной, однако победителем ее стали россиянин и испанец — 7:5. Вторая партия осталась за итальянцами — 3:6. Заключительная часть игры также проходила ровно: то вперёд выйдут одни, то другие. Однако в концовке все равно сильнее оказалась команда из Италии — 6:7.

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