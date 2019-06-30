Татарская община Бельгии отпраздновала в пригороде Брюсселя Сабантуй

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Зеленая лужайка в пригороде Брюсселя собрала 29 июня любителей фольклора на татарский Сабантуй. Люди съезжались из разных городов, для некоторых соотечественников празднество стало экскурсом в молодость, поводом вновь окунуться в родную культуру, важным духовным событием, сообщают «Татары Бельгии».

На солнечной лужайке развернулись игры и состязания из крестьянского быта татар: битье глиняных горшков с завязанными глазами, перетягивание каната, ныряние за монетами в катык.

Бегуны бегали с деревянной ложкой во рту и с яйцом, а также с коромыслами на плечах с наполненными водою ведрами, прыгали в мешках. Состязания были рассчитаны как на детей, так и на взрослых.

Застольное угощение включало традиционную выпечку и сладости – гости угощались горячими эчпочмаками и самсой, а также медовым чак-чаком с чаем.

Организуя Сабантуй для соотечественников и коренных жителей страны, татарская община Бельгии демонстрирует духовное богатство нации, умение сохранять и передавать красивые культурные традиции, показывает свою сплоченность и организованность.

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