Минтруда РФ подготовило единые правила расчета прожиточного минимума пенсионера

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Прожиточный минимум пенсионера в регионе его проживания будет определяться по единым правилам. Проект соответствующего постановления Правительства РФ подготовило Минтруда России, информирует «Российская газета».

Величина прожиточного минимума пенсионера, необходимого для расчета размера социальной доплаты к пенсии, в целом по стране и в каждом из регионов рассчитывается на основании потребительской корзины и данных Росстата о ценах на продукты питания.

Но законодательство ранее не содержало упоминаний о том, какие именно цены – фактические или прогнозные, а также за какой период должны применяться при этом. Благодаря этому некоторые регионы могли завышать, а чаще занижать размер прожиточного минимума пенсионера. Последнее позволяло уменьшить размер социальной доплаты.

Проект документа рассмотрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. После его принятия разнобой в уровне материальной поддержки малоимущих пенсионеров будет исключен – независимо от того, в каком регионе они проживают, отмечает издание.

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