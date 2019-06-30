Дворовые эколагеря заработают в Татарстане с середины июля

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). С 15 июля в районах Татарстана начнут свою работу дворовые эколагеря. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Программа мероприятий «Мое эколето: Экология человека и окружающего его мира» рассчитана на семь рабочих дней, в ее рамках предусмотрены практические задания, игры и опыты.

Вожатые выявят самых активных участников среди младшей и старшей групп – в последний день проекта их наградят ценными призами и подарками. Завершится «Мое эколето» закреплением приобретенных знаний и умений, флешмобом «Татарстан» и подведением итогов общей работы.

Предложения по организации эколагерей принимаются до 10 июля по телефону: 8 (843) 297-49-46. Организуют цикл мероприятий активисты молодежного экологического движения «Будет чисто» в РТ.

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