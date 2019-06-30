Татар-информ

30 июня 2019, 13:22

ОбществоЗдоровье и среда

Дворовые эколагеря заработают в Татарстане с середины июля

Рекомендуем

ОбществоЗдоровье и среда

Дворовые эколагеря заработают в Татарстане с середины июля

Заявки на организацию эколагерей принимаются до 10-го числа второго месяца лета.

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). С 15 июля в районах Татарстана начнут свою работу дворовые эколагеря. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Программа мероприятий «Мое эколето: Экология человека и окружающего его мира» рассчитана на семь рабочих дней, в ее рамках предусмотрены практические задания, игры и опыты.

Вожатые выявят самых активных участников среди младшей и старшей групп – в последний день проекта их наградят ценными призами и подарками. Завершится «Мое эколето» закреплением приобретенных знаний и умений, флешмобом «Татарстан» и подведением итогов общей работы.

Предложения по организации эколагерей принимаются до 10 июля по телефону: 8 (843) 297-49-46. Организуют цикл мероприятий активисты молодежного экологического движения «Будет чисто» в РТ. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Нижнекамске откроется центр круглосуточной помощи бродягам и тяжелобольным
Новости дня
13:22
Дворовые эколагеря заработают в Татарстане с середины июля

Заявки на организацию эколагерей принимаются до 10-го числа второго месяца лета.

12:48
Диетологи рассказали о вредных последствиях употребления детьми сладкого
12:20
Минсельхозпрод РТ напомнил аграриям о правилах применения пестицидов и агрохимикатов

Использование химикатов угрожает пчелам, поэтому об их применении необходимо предупреждать владельцев пасек.

11:36
Россияне улучшили обслуживание долгов по кредитным картам
11:10
Бадминтонистка из Татарстана взяла «бронзу» на Европейских играх

Республику в составе сборной России на проходящем в Минске турнире представляют четыре спортсмена.

10:38
Ученые рассказали об «околосмертных» переживаниях людей
10:09
На видео попала смертельная авария у Чаши в Казани, в которой погиб байкер

ДТП с участием мотоцикла и внедорожника произошло сегодня глубокой ночью на улице Сибгата Хакима.

09:52
В Нижнекамске откроется центр круглосуточной помощи бродягам и тяжелобольным

Людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, будут помогать восстанавливать документы и помогать с временным пристанищем.

09:28
Роструд напомнил о правилах ухода в отпуск
08:51
На День молодежи в Альметьевске спела группа «Австралия» и прогремел фейерверк

В концертной программе выступила кавер-группа «Австралия» (Казань), DMC Юрий Богданчиков, популярные музыкальные исполнители Mr. Simon, DJ Groove.

07:39
Праздник чувашской национальной культуры «Уяв» закружил в хороводе тысячу нурлатцев

Многочисленные подворья встречали почетных гостей добрыми пожеланиями и песнями под гармонь.

06:32
В Нижнекамске хирурги со всего Закамья поговорили о специфике операций без разрезов

На сегодняшний день в РТ развиваются методики малоинвазивной хирургии, позволяющей проводить операции без разрезов при помощи нескольких проколов.

05:40
Вилле Хаапасало передал «финский привет» участникам «Валды Шинясь» в Тетюшском районе

Обращаясь к собравшимся, Вилле Хаапасало рассказал, что снимает передачу «Многокультурный Татарстан».

04:20
В Сармановском районе открылись две универсальные спортивные площадки

На базе «Старт» открылась универсальная спортивная площадка для игры в мини-футбол, а при местной школе теперь функционирует хоккейная коробка.

03:03
Нижнекамские парламентарии приступили к разработке вопроса о приютах для бездомных животных

В Нижнекамске обсуждают, как изменить систему обращения с уличными животными.

02:51
В Буинском районе в заказнике «Зея буйлары» отметили Всемирный день рыболовства

Более 240 детей ознакомились с традициями праздника, правилами поведения на воде и в лесу.

01:50
В Спасском районе проведут фестиваль самодеятельного творчества, посвященный Болгарскому заповеднику

Гости фестиваля смогут насладиться выступлениями коллективов народного творчества, которые приедут сюда из разных районов республики.

00:27
В Альметьевский район РТ съехались участники чувашского молодежного исторического форума

Молодежный исторический форум проводится в рамках XIII Открытого фестиваля чувашей Закамья РТ «Учук».

29.06 23:37
Эстафета флага WorldSkills побывает в Камско-Устьинском и Зеленодольском районах РТ

В 14.30 чествование флага начнется в поселке Камское Устье.

29.06 22:00
«Рубин» за день подписал трех новичков

Контракты новобранцев рассчитаны на три и четыре года.

29.06 21:30
На Всероссийском сельском Сабантуе региону-организатору впервые подарили лошадь татарской породы

В Самарскую область, принимавшую в этом году Всероссийский сельский Сабантуй, из Татарстана привезли татарскую лошадь по кличке Сак-Сок.

29.06 20:32
Нижнекамск получил несколько наград в сфере молодежной политики

Награды нижнекамкам вручил министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов.

29.06 19:24
«Рубин» подписал контракт с грузинским футболистом

Зурико Давиташвили будет выступать под 11-м номером.

29.06 18:40
Самарский губернатор на Всероссийском сельском Сабантуе подарил Камышлинскому району «Ниву»

Сегодня в Камышла проходит X Всероссийский сельский Сабантуй с участием руководителей Татарстана и Самарской области

29.06 17:16
На Сабантуе в Камышла Президент Татарстана подарил татарам Самары автобус

Рустам Минниханов оценил высокий уровень организации X Всероссийского сельского Сабантуя в Самаре

События