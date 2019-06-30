Минсельхозпрод РТ напомнил аграриям о правилах применения пестицидов и агрохимикатов

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства и продовольствия Татарстана напомнило аграриям республики о правилах использования пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В соответствии с федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», и частные, и юридические лица за три дня до начала обработки растений пестицидами должны персонально в письменной форме или через средства массовой информации предупреждать об этом местных жителей, специалистов ветеринарной службы, а также граждан и компании, которые имеют пасеки в радиусе не менее 7 км от места обработки.

При этом необходимо указывать дату и способ обработки, уровень токсичности применяемых пестицидов. В инструкции к каждому виду химикатов предусмотрен экологический регламент применения.

Пчеловодов же министерство попросило уделять пристальное внимание объявлениям в СМИ о химической обработке посевов и принимать необходимые меры «во избежание негативных последствий».

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