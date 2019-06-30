Россияне улучшили обслуживание долгов по кредитным картам

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Согласно данным Национального бюро кредитных историй, за год доля «плохих» долгов жителей России по кредитным картам уменьшилась на 2,4 процентного пункта – с 15,8% до 13,4% по итогам мая. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году, так как на конец 2018-го на просроченную задолженность от 90 дней приходилось 15,6% всей суммы долгов по кредитным картам.

При этом уменьшилась и доля кредиток в общей сумме «плохих» долгов – с 17,4% до 15,2%, на 2,2 процентного пункта за год. Еще в конце прошлого года она равнялась 17,8%.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, сейчас ситуация с «плохими» долгами в розничном кредитовании стабилизировалась, причем быстрее всего уменьшает долю просрочки именно сегмент, связанный с кредитками.

«Прежде всего потому, что именно в этом сегменте банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе с помощью такого инструмента, как лимиты по картам <…>», – добавил он.

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