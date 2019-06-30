Ученые рассказали об «околосмертных» переживаниях людей

(Казань, 30 июня, «Татар-информ»). Примерно 10% людей испытывают во время действительной или мнимой опасности, угрожающей жизни, «околосмертные» переживания. К такому выводу пришли исследователи из Дании, Норвегии и Германии, рассказавшие о своей работе на V конгрессе Европейской академии неврологии, сообщает «Российская газета» со ссылкой на MedicalXpress.

О своем опыте рассказали добровольцы из 35 стран, которых удалось найти с помощью краудсорсинговой онлайн-платформы. Как правило, соответствующий опыт испытывали люди, как действительно находившиеся в смертельной опасности, так и оказавшиеся в ситуациях, только казавшихся таковыми.

У большинства добровольцев (87%) «околосмертные» переживания были связаны с искаженным восприятием времени. Кроме того, 65% рассказали об исключительной быстроте мышления в этом состоянии, а 63% – о резком обострении чувств. Более половины, 53%, испытали чувство нахождения вне тела.

При этом почти три четверти участников исследования, 73%, сочли переживания, связанные с ощущением угрозы жизни, весьма неприятными. Впрочем, остальным 27% пережитые ощущения скорее понравились.

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